Скільки українці вклали до ОВДП з початку вторгнення – Мінфін

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.﻿ Про це заявили у Міністерстві фінансів, повідомляє Економічна правда.

На 20 вересня фізособи збільшили обсяг портфеля ОВДП на 22,2 млрд грн до 47,7 млрд грн. Юридичні особи – на 39,9 млрд грн до 120,5 млрд грн.

Представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн.

У Мінфіні підкреслили, що сума коштів, які місцева влада вклала в ОВДП дорівнює лише 1,14% від обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках. З початку цього року залишки збільшилися на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року складають 201,8 млрд грн.

У травні цього року уряд ухвалив Постанову № 523, якою мав намір залучити місцеві органи влади акумулювати частину невикористаних залишків у військових облігаціях.

"Тепер громади можуть розміщувати кошти на строкових депозитах тільки у випадку придбання державних цінних паперів на суму в розмірі 50 відсотків загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах.

Проте місцеві органи влади знизили обсяг придбаних облігацій з 3,7 до 2,3 млрд грн за останні місяці, попри очікування щодо збільшення їхньої участі у фінансуванні видатків державного бюджету" , – додали у міністерстві.

У Мінфіні наголосили, що внутрішні надходження та військові облігації – це два важливі інструменти фінансування ЗСУ та закликали інвестувати у військові ОВДП.