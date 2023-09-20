Припинення вогню в Карабаху: Азербайджан призупиняє "антитерористичні заходи"
Міністерство оборони Азербайджану заявляє про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Заяву азербайджанського оборонного відомства наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє Європейська правда.
"Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів", – йдеться у заяві.
У Міноборони стверджують, що домовленість була досягнута на таких умовах:
- Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.
- Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.
- Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.