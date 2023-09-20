Зеленський планує відвідати Канаду після США – CBC News

Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду наприкінці цього тижня після візиту до США. Про це розповіли джерела CBC News, повідомляє Європейська правда.

За словами джерел, під час свого візиту до Канади Зеленський відвідає Оттаву і Торонто.

Очікують, що президент США Джо Байден прийме Зеленського в Білому домі у Вашингтоні в четвер.

У п’ятницю Зеленський виступить перед парламентом в Оттаві, а потім вирушить до Торонто, повідомили джерела.

Поїздка українського президента до Канади офіційно не була оголошена. Це буде його перший візит до країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні президент України виступив перед Генеральною асамблеєю ООН та закликав до ядерного роззброєння Росії. Також Зеленський закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".