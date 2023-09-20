Моравецький погрожує розширити заборону на імпорт українських товарів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт". Про це він сказав в інтерв’ю Polsat News, повідомляє Європейська правда.

Так польський прем’єр відреагував на нещодавню заяву торговельного представника України Тараса Качки щодо можливого ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

"Я попереджаю українську владу, тому що якщо вона таким чином буде ескалювати конфлікт, ми додамо більше продуктів до списку заборонених до імпорту в Польщу", – підкреслив Моравецький.

Він додав, що його країна "багато зробила для України" і тому очікує, що її інтереси "будуть зрозумілі".

"Ми свої інтереси будемо відстоювати з усією рішучістю. Це означає, що ми, звичайно, з повагою ставимося до всіх проблем на українській стороні, але для нас на першому місці стоять інтереси нашого фермера" , – сказав Моравецький.

Через одностороннє ембарго трьох держав ЄС Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.

Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".