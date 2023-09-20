Справу військкома Борисова: заставу не вносили, розслідування продовжили

Підозрюваний у незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби колишній одеський військком Євген Борисов перебуває в СІЗО, заставу в 150 мільйонів гривень він не вносив.﻿ Про це розповів співрозмовник видання в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За словами джерела, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону продовжила строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо військкома до 3-х місяців (до 22.10.2023).

Своєю чергою Печерський районний суд Києва 19 вересня продовжив строк тримання під вартою Борисову до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень.

За даними, заставу за Борисова не внесено.

Нагадаємо, 25 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову – тримання під вартою протягом 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали Борисова.

Борисова підозрюють: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану; в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.