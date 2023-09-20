Пашинян прокоментував заяви про припинення бойових дій у Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заяви Азербайджану про припинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху, повідомляє Європейська правда.

Пашинян зазначив, що вірменська сторона не брала участь у підготовці домовленостей між Азербайджаном і "владою" Нагірного Карабаху.

"У тексті згадуються Збройні сили Вірменії та йдеться про підрозділи ЗС Вірменії, що залишилися в Нагірному Карабаху. По-перше, цей факт для нас не дуже зрозумілий, коли ми неодноразово говорили, що з серпня 2021 року Вірменія не має армії в Нагірному Карабаху. Але в будь-якому разі ми беремо до відома цю заяву та її прийняття владою Нагірного Карабаху" , – сказав він.

Також Пашинян наголосив на необхідності забезпечити безпеку вірмен у Карабаху і висловив сподівання, що цим опікуватимуться російські "миротворці".

"Ми сподіваємося, що, зробивши такий крок, російський миротворчий контингент повністю виконає свої обов’язки, щодо яких у нас були певні застереження" , – додав він.

Пашинян підкреслив, що Вірменія бере до відома те, що сталося і продовжить стежити за розвитком подій.