У Польщі заявили, що знайшли в зерні з України шкідливі речовини

Верховна контрольна палата Польщі провела розслідування щодо імпорту українського зерна і заявила про виявлення шкідливих речовин у продукції з України, повідомляє Європейська правда.

Посилаючись на дані Головного ветеринарного лікаря, палата стверджує, що з 73 зразків зерна, імпортованого з України, сальмонела була виявлена в 17, пестициди – ще в 17, ГМО – в 11 і міотоксини – в шести. В інших були також виявлені ртуть, кадмій, свинець і залізо.

З січня по травень 2023 року шкідливих речовин Польща знайшла у 35% відібраних зразків.

Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив﻿ про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".