Bloomberg: Єгипет не зміг купити у РФ півмільйона тонн пшениці

Єгипет купить 480 000 тонн пшениці у Франції та Болгарії замість обіцяного постачання зерна з Росії. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

Угоду з постачання партії пшениці до Єгипту заблокували у Росії, уточнює агентство.

На початку вересня єгипетський державний зернотрейдер Solaris у межах приватної угоди домовився про купівлю 480 000 тонн пшениці у РФ за вигідною ціною $270 за тонну на умовах франко-борт. Тобто продавець відкрив доступ до товару для покупця на заводі, складі чи фірмі, а покупець самостійно його забирав та перевозив.

Ця ціна нижча за неформальну мінімальну ціну, встановлену російською владою.

Російські зернові порти переповнені після двох рекордних урожаїв поспіль. Проте надлишок пропозиції тисне на місцеві ціни, спонукаючи чиновників встановлювати нижню межу цін, щоб підтримати ринок. Застосування цієї цінової межі було непослідовним, зазначають в агентстві.

Після початку повномасштабної війни Єгипет вимушено припинив імпорт української пшениці, але зернова ініціатива дозволила відновити закупівлі з грудня 2022 року.

Внутрішнє споживання пшениці в Єгипті становить близько 25 млн тонн на рік, тоді як країна виробляє майже 12 млн тонн. Решту їй доводиться імпортувати.