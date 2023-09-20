WSJ: У США розслідують, чи отримував Маск незаконні пільги від Tesla

Федеральні прокурори США розслідують, чи використовував Ілон Маск свій статус генерального директора Tesla для отримання особистих вигод, у тому числі для будівництва будинку біля штаб-квартири компанії в районі Остіна.﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що прокуратура південного округу Нью-Йорка також запросила інформацію про транзакції між Tesla та іншими компаніями, пов'язаними з мільярдером.

"Нова інформація вказує на те, що федеральні прокурори мають ширший інтерес до дій Маска і Tesla, ніж було відомо раніше, і що вони переслідують потенційні кримінальні звинувачення" , – йдеться в повідомленні.

Цей проєкт був відомий всередині Tesla як "Проєкт 42", і він передбачав будівництво великої скляної будівлі поблизу заводу і штаб-квартири Tesla в районі Остіна.

У X (Twitter) Маск заявив, що скляний будинок не "збудований, не будується і не планується". Він не торкнувся минулої роботи або планів; ні він, ні його представники не відповіли на запити про коментарі.

Додається, що прокурори вивчають чи належним чином Tesla розкрила інформацію про пільги, які міг отримати Маск. Зазвичай такими розкриттями займаються внутрішні або зовнішні юристи.

Натомість у Tesla Маск іноді особисто керував тим, яку інформацію розкривати акціонерам. Не вдалося з'ясувати, чи стосувалося це якихось пільг, які ретельно вивчають прокурори. Компанія Tesla заявила, що загалом не надає пільг чи інших особистих переваг своїм топ-менеджерам.