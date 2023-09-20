Close button

В Україні почала роботу новий посол ЄС

Новопризначений посол ЄС у Києві Катаріна Матернова у середу вручила копії вірчих грамот у МЗС Україні, повідомляє Європейська правда.

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", – йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

Як зазначили у місії, Катаріна Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.

Новини

Популярні теми форуму

analytics