В Україні почала роботу новий посол ЄС
Новопризначений посол ЄС у Києві Катаріна Матернова у середу вручила копії вірчих грамот у МЗС Україні, повідомляє Європейська правда.
"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу", – йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.
Як зазначили у місії, Катаріна Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства України та ЄС у вирішальний час.