Рада ухвалила закон про е-декларації з відкритим реєстром

Верховна рада проголосувала за нову версію законопроєкту про електронні декларації для посадовців та політиків. Згідно з документом, декларації одразу будуть у відкритому доступі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ підтримав 341 депутат – голосували представники всіх фракцій та груп.

Раніше президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт про відновлення електронного декларування через відсутність поправки про відкритий реєстр. Відповідну поправку тоді не підтримала більшість депутатів.