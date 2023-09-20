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Рада ухвалила закон про відкриті е-декларації

Рада ухвалила закон про відкриті е-декларації
Фото: Facebook

Верховна рада проголосувала за нову версію законопроєкту про електронні декларації для посадовців та політиків. Згідно з документом, декларації одразу будуть у відкритому доступі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ підтримав 341 депутат – голосували представники всіх фракцій та груп.

Раніше президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт про відновлення електронного декларування через відсутність поправки про відкритий реєстр. Відповідну поправку тоді не підтримала більшість депутатів.

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