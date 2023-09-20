Шуфрича звільнили з посади голови комітету зі свободи слова
Депутати проголосували за звільнення Нестора Шуфрича, якого підозрюють в держзраді, з посади голови комітету Верховної ради з питань свободи слова.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 258 депутатів.
Виконувачем обов'язків голови комітету став депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар. Крім Шуфрича і Брагара, в комітеті лише ще один "слуга" Сергій Швець.
За інформацією Железняка, новим головою комітету може стати депутат Павло Бакунець з групи "Довіра".