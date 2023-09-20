Санду про вирішення придністровського конфлікту: Чекаємо перемоги України

Президентка Молдови Мая Санду, коментуючи придністровський конфлікт, заявила, що після перемоги України у війні з РФ можуть бути створені геополітичні можливості для його вирішення, повідомляє Європейська правда.

Про це Санду сказала в інтерв'ю France24.

Вона сподівається, що Молдові вдасться вирішити цей конфлікт мирним шляхом і приєднатися до ЄС.

"Ми вважаємо, що, коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості" , – зазначила молдовська президентка.

Вона також подякувала українській армії, яка захищає в тому числі і Молдову.