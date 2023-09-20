У Міненерго оцінили потенціал вітрової генерації України

Міністерство енергетики оцінює потенціал вітрової генерації України в 140 ГВт, у її розвиток зацікавлені інвестувати міжнародні компанії, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів очільник Міненерго Герман Галущенко в ефірі Українського радіо.

Внаслідок російської військової агресії Україна втратила близько 80% вітрогенерації.

"Більшість вітрових станцій розташовані на півдні країни, де є для цього відповідні кліматичні умови – передусім необхідна швидкість вітру. На жаль, сьогодні ця частина території тимчасово окупована, і практично вся вітрова генерація відповідно втрачена", - пояснив він.

Водночас навіть в умовах війни цей напрямок відновлюваної енергетики продовжує розвиватися. Зокрема, цього року було запущено вітрову станцію у Миколаївській області і додали в енергосистему 114 МВт.

Найбільший потенціал розвитку вітрогенерації мають шельфи Чорного і Азовського морів, які наразі не можуть освоюватись з огляду на умови воєнного часу.

"Але ми вже маємо величезну кількість зацікавлених компаній зі всього світу, які прийдуть саме у вітрову генерацію України після нашої перемоги. Ми підтримуємо постійні комунікації з нашими партнерами, які із задоволенням готові приходити в Україну, у вітрову генерацію, потенціал якої ми оцінюємо близько в 140 ГВт електроенергії", - зазначив міністр.

Нагадуємо:

Вітрові та сонячні проєкти будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року, що свідчить про те, що енергетичний сектор може досягти змін, необхідних для досягнення глобальних кліматичних цілей.