ОВА: Росія посилила авіаудари прибережними громадами Херсонщини
Російська окупаційна армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах.
За словами Прокудіна, лише з початку цього дня заграбники скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб.
Під обстріли потрапили Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка.
"Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків".