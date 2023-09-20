У ЗСУ підтвердили поразку командного пункту ЧФ у Севастополі

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив, що зранку 20 вересня українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомлення СтратКому в Telegram.

Зранку в окупованому Криму, у районі пагорбів у Севастополі, було чутно вибухи. У небо піднялась авіація, місцеві жителі зафіксували стовпи диму.

Telegram-канал "Крымский ветер" писав, що димова завіса була в Інкермані: там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігається пальне.

Російський ставленик у Севастополі Михайло Развожаєв заявляв, що в районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування. За його словами, російська ППО збила безпілотники і ті впали у Верхньосадовому та в Качі.

В українській розвідці, коментуючи повідомлення про вибухи, заявили, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.