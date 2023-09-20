ЗМІ: Байден під час візиту Зеленського оголосить про новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден у четвер, 21 вересня, має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візиту (Володимира. – Ред.) Зеленського до Вашингтона", – написав журналіст.

Джерелом інформації, вочевидь, став співрозмовник в адміністрації президента США; про оголошення нового пакета допомоги пишуть інші ЗМІ, посилаючись на такого співрозмовника.

‼️ Joe Biden is expected to announce a significant military aid package for Ukraine on Thursday, during Zelenskyy's visit to Washington, DC. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 20, 2023

Що саме входитиме до нового пакета допомоги, не повідомляється, але відомо, що українська сторона останні місяці активно просить США надати далекобійні ракетні системи ATACMS для ураження цілей у російському тилу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.