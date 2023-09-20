ЗМІ: Байден під час візиту Зеленського оголосить про новий пакет допомоги Україні
Президент США Джо Байден у четвер, 21 вересня, має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
"Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візиту (Володимира. – Ред.) Зеленського до Вашингтона", – написав журналіст.
Джерелом інформації, вочевидь, став співрозмовник в адміністрації президента США; про оголошення нового пакета допомоги пишуть інші ЗМІ, посилаючись на такого співрозмовника.
Що саме входитиме до нового пакета допомоги, не повідомляється, але відомо, що українська сторона останні місяці активно просить США надати далекобійні ракетні системи ATACMS для ураження цілей у російському тилу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.
Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.