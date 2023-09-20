Словаччина вважає прийнятним запропонований Україною план з імпорту зерна

Словаччина вже вивчає запропонований Україною план щодо експорту сільськогосподарської продукції і вважає його потенційно прийнятним, повідомляє Європейська правда.

Про це йшлося на онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з його словацьким колегою Йозефом Бірешем.

Міністри обговорили питання співробітництва в аграрній галузі, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план щодо експорту.

Біреш наголосив на важливості двостороннього порозуміння в питанні експорту сільськогосподарської продукції.

За його словами, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Міністри домовилися якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Український прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Київ пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс: Україна впровадить заходи контролю та верифікації за експортом чотирьох груп товарів.

Також Україна офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.