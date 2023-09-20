Росія заявляє про загибель своїх "миротворців" у Карабаху: що сталося

Міністерство оборони РФ заявило, що під обстріл потрапили російські військовослужбовці, які перебувають на території Нагірного Карабаху як "миротворці". Росіяни загинули, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням, це сталося 20 вересня в районі населеного пункту Джанятаг (Чанкатах). Автомобіль із російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї, коли ті поверталися зі спостережного посту "миротворчого контингенту" РФ.

Унаслідок обстрілу російські солдати, які перебували в автомобілі, загинули. Для з'ясування всіх обставин на місці працюють російські та азербайджанські слідчі, кажуть у Міноборони РФ.

Як повідомлялось, 19 вересня армія Азербайджану заявила про проведення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабасі для "відновлення конституційного ладу".

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, своєю чергою, заявив, що військова операція припиниться, якщо вірменські формування складуть зброю.

Пізніше Міноборони Азербайджану повідомило, що у Нагірному Карабасі досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій з 13:00 20 вересня.