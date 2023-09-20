Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану після операції в Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за добу проведення спецоперації у Нагірному Карабасі було досягнуто всіх поставлених цілей, повідомляє РБК-Україна.

Про це гворить його заява.

Він заявив, що наразі Азербайджан відновив свою територіальну цілісність. За його словами, він давав чітке доручення військам країни не наражати на небезпеку населення під час операції в Карабасі.

Глава Азербайджану сказав, що його країна "пішла б до кінця", якби незаконні збройні формування в Карабасі не склали зброю. Алієв заявив, що керівництво Вірменії показало політичну компетентність у ситуації щодо Карабаху.

"Баку це цінує" , - сказав він.

Що цьому передувало

Вчора, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався "Нагірно-Карабаською республікою". Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

У травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах. При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азербайджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.