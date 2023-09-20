Албанія приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України

Албанія приєдналася до декларації країн Групи семи щодо "гарантій безпеки" для України до того, як вона стане членом НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, під час двосторонньої зустрічі у Нью-Йорку прем’єр Албанії Еді Рама офіційно оголосив про готовність Албанії приєднатися до Спільної декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України на період, поки вона не вступила до НАТО.

"Албанія стає 29-ою країною у цьому переліку союзників України", – зазначив Ігор Жовква.

Уточнено: з опублікованого згодом комюніке Офісу президента України про зустріч лідерів випливає, що Тірана вже приєдналася до декларації G7, а не лише задекларувала готовність зробити це.

"Президент подякував Албанії за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України. Цей документ, зокрема, є основою для подальших двосторонніх угод між Україною та її партнерами", – йдеться у заяві.

Також він оголосив, що Албанія підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО і стала 25-ю такою країною.

Нагадаємо, нещодавно до декларації G7 долучилися Словенія і Чорногорія.