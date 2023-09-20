Подоляк заявив, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішення зернового конфлікту

Україна та Польща домовляться про вирішення конфлікту на тлі розбіжностей щодо імпорту зерна. При цьому підтримка з боку Варшави продовжиться, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, між Польщею та Україною - абсолютно прагматичні позитивні відносини. І зрозуміло, що Варшава захищає свої економічні інтереси, а Київ шукає можливості, як зберегти економічні потенціали на тлі російських атак на порти.

Як зазначив радник голови ОП, економіка - завжди питання конкуренції. І треба розуміти, що розбрат між Україною та Польщею - це лише рожеві мрії росіян.

"Тому потрібно тверезо дивитися на ситуацію. Я не бачу жодного варіанту, що Польща не підтримуватиме Україну до кінця війни. Сядемо за стіл переговорів, домовлятимемося, але домовимося" , - додав він.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, минулого тижня Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна.

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі.

Учора, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни Європи підривають солідарність політичним театром, натякаючи, зокрема, на Польщу.

Після цього Варшава вирішила викликати до Міністерства закордонних справ українського посла Василя Зварича.