Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку в середу зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомили в Офісі президента.
Зеленський обговорив із Пріцкер пріоритетні для відбудови області України та підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.
"Відзначив важливість участі американського бізнесу у відбудові української інфраструктури, пошкодженої російською агресією: шкіл, дитячих садочків, житлових будинків та енергетичних об’єктів", – додав президент у соцмережах.
Він також закликав компанії зі США долучитись до відбудови української енергетичної системи.
Нагадаємо, про призначення Пенні Пріцкер спецпредставницею з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.
Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.