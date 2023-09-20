Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 130 окупантів – Тарнавський

За минулу добу Сили оборони знищили на Таврійському напрямку 130 військових РФ, поранили 194, ще одного окупанта взяли в полон, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання".

Тарнавський також повідомляє про знищення 48 одиниць російської військової техніки. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Також ліквідували 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт.