ISW: Іран може скористатись виходом "вагнерівців" з Сирії

Російська ПВК "Вагнер" покидає свої позиції в Сирії, а Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Вагнер залишає свої позиції в Сирії, щоб виконати ультиматум Міноборони Росії. Іран може взяти під свій контроль деякі з цих позицій, щоб убезпечити військові активи і розширити свої економічні операції" , – вважають аналітики.

Повідомляється, що "Вагнер" залишає свої позиції в Сирії, а Іран може взяти під свій контроль деякі з цих позицій.

27 серпня Міноборони Росії наказало силам "Вагнера" в Сирії залишити країну або приєднатися до російських збройних сил до 20 вересня. Приблизно 1500 бойовиків "Вагнера" перебувають у Сирії, а понад 3000 сирійців працюють на "Вагнер".

Згідно з повідомленням від 20 вересня, режим розгорнув своє ополчення та підрозділи Збройних сил Сирії на нафтових родовищах і свердловинах в центральній сирійській пустелі.