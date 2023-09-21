Атака по Україні: у МВС повідомили про наслідки у регіонах

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю, у Києві та Київській області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях.﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

Голова МВС повідомив про такі наслідки ранкової атаки РФ на Україну:

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. Є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина.

На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектора. Двоє людей поранено.

У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждали 2 особи.

Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Всі відповідні служби працюють.

У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що вибухи сталися у Дрогобицькому районі.