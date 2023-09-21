Окупанти завдали удару по гуртожитку в Херсоні, 2 загиблих – ОВА

У ніч на 21 вересня російські окупанти обстріляли Херсон, поцілили в будівлю гуртожитка. Внаслідок атаки відомо, щонайменше, про двох загиблих.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл стався о 3:40.

З постраждалих 61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.