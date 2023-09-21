На Львівщині є влучання в промисловий об'єкт – ОВА

﻿Внаслідок ракетної атаки у Дрогобичі Львівської області зафіксовано два влучання в промисловий об'єкт.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, близько 06:25 росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти зафіксовано по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, пожежа на площі близько 30 кв.м.

Також зафіксовано влучання по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.

Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Пожежі продовжують гасити.