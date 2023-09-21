ЗСУ за добу знищили майже 500 окупантів та 41 артсистему – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 490 окупантів та знищили 41 артилерійську систему, три танки, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 29 безпілотників та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 274 470 (+490) осіб,
- танків – 4638 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 8883 (+15) од,
- артилерійських систем – 6137 (+41) од,
- РСЗВ – 781 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 528 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),
- крилатих ракет – 1479 (+0),
- кораблів / катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,
- спеціальної техніки – 911 (+5).