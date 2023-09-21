У Білорусі пройдуть військові навчання, ЗСУ посилюють охорону кордону

Із 22 до 26 вересня на полігонах Білорусі пройдуть військові навчання, через це Україна посилює пильність на кордоні та готує свої сили до адекватного реагування, повідомляє Українська правда.

"У Збройних Силах Білорусі пройде двостороннє комплексне навчання. Мета навчання – вдосконалення рівня готовності органів військового управління оперативних об'єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами і засобами в ході ведення бойових дій" , – заявили у білоруському міноборони.

Маневри пройдуть у кілька етапів із 22 до 26 вересня на різних полігонах і ділянках місцевості, переважно на територіях Брестської, Гродненської та Мінської областей Білорусі.

Білоруське міноборони заявило, що під час розроблення задуму навчання враховували "сучасні підходи до застосування військ на основі досвіду сучасних збройних конфліктів".

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що оскільки на території Білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припаде на 22 та 26 вересня, будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи, Україна готується реагувати.

"Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика.