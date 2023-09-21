Зернова суперечка: Польща готова до переговорів з Україною

Польща готова до переговорів з Україною щодо зерна, сказав міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус в коментарі PAP, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися... Я думаю, що Україна переосмислила свої думки, які вона висловлювала раніше" , – сказав він.

Міністр сподівається, що Україна й Польща зможуть знайти спільне рішення.

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитом, а не шкодити польським фермерам" , – сказав Телус.

Віцепрем'єр-міністр Польщі та голова польської партії влади "Право і справедливість" Ярослав Качинський у середу також сказав, що Польща підтримуватиме Україну, попри суперечки щодо експорту зерна.

"Ми хочемо і будемо підтримувати Україну на цьому оборонному фронті. Але ми зробили це з фундаментальних міркувань, через цінності, які ми сповідуємо — нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, а також в ім’я нашого державного розуму" , — цитує Качинського Польське радіо.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в ефірі єдиного телемарафону сказав, що Польща вже дає позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм контролю за експортом, запропонований Україною.

За його словами, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС.

"Це не розв'яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні за формою. Українська пропозиція може стати основою для розв'язання питання експорту агропродукції до п’яти країн ЄС.