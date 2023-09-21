У Бельгії вивчають можливість надання Україні літаків F-16
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16, повідомляє Європейська правда.
"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків", – заявив Де Кроо.
За словами Де Кроо, зараз питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.
"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути", – сказав глава бельгійського уряду.
Він пояснив, що літаки не обов'язково могли б використовувати для виконання бойових завдань.
"Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", – сказав де Кроо.
Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль раніше заявив в інтерв'ю RTL, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16. Ймовірність того, що Бельгія може поставити Україні F-16, підтвердили джерела VRT News.
ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16. Відповідне рішення ухвалили ще у 2018 році.