У Бельгії вивчають можливість надання Україні літаків F-16

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16, повідомляє Європейська правда.

"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків" , – заявив Де Кроо.

За словами Де Кроо, зараз питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути" , – сказав глава бельгійського уряду.

Він пояснив, що літаки не обов'язково могли б використовувати для виконання бойових завдань. "Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими" , – сказав де Кроо.

Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль раніше заявив в інтерв'ю RTL, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16. Ймовірність того, що Бельгія може поставити Україні F-16, підтвердили джерела VRT News.

ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16. Відповідне рішення ухвалили ще у 2018 році.