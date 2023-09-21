Нічна атака: сили ППО знищили 36 ракет

У ніч на 21 вересня російські війська завдали ракетного удару по Україні. Сили ППО знищили 36 крилатих ракет.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Крім того, близько 6:00 росіяни завдали удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.