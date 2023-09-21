Україна завдали масштабного удару по аеродрому в Саках в Криму – ЗМІ

Уночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Про це розповіли джерела в СБУ, повідомляє Ліга.net.

"На летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон" , – повідомили співрозмовники.

Вони зазначили, що удари СБУ та ВМС влучили в ціль та завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Для ураження загарбників використано безпілотники, які перенавантажили російську протиповітряну оборону, після чого було запущено ракети "Нептун", повідомили джерела.

Ресурси окупантів теж підтверджують серйозні руйнування та втрати загарбників, зокрема, пишуть про не менш як 30 загиблих загарбників, зауважують співрозмовники.