Україна не збирається продовжувати транзит газу з РФ - "Нафтогаз"

У НАК "Нафтогаз України" не планують продовжувати транзитний контракт із Росією після закінчення його терміну дії наприкінці 2024 року. Про це в інтерв'ю енергетичному консалтинговому агентству ICIS розповів глава компанії Олексій Чернишов, повідомляє Новое время.

Водночас він додав, що, можливо, доведеться враховувати і потреби Європи в поставках.

За словами Чернишова, "Нафтогаз" як організатор транзиту не отримує вигоди від нинішніх домовленостей, оскільки РФ постачає набагато менше газу, ніж вона має робити за своїми контрактними зобов’язаннями.

"Ми не домагаємося продовження цього контракту, і це чітка заява, [так само, як] ми не прагнемо продовжити його просто зараз, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. Ми обслуговуємо цей транзит тільки як послугу нашим партнерам по ЄС, щоб не позбавляти їх основних потреб у газі взимку" , — зазначив глава "Нафтогазу".

Водночас Чернишов додав, що якщо європейські компанії вимагатимуть продовження транзиту, навіть попри те, що ЄС встановив дату поетапної відмови від російського газу 2027 року, "Нафтогаз" попросить знайти рішення, зокрема щодо нинішньої відмови "Газпрому" платити згідно з наявними договорами.

Раніше про те, що Україна не буде вести переговори про транзит українського газу заявляв глава Міненерго Герман Галущенко.

Угоду про транзит російського газу в Європу було підписано Україною і "Газпромом" наприкінці 2019 року. Вона діє до 31 грудня 2024 року за формулою "качай або плати". "Газпром" зобов’язаний оплатити прокачування через ГТС України не менше ніж 40 млрд кубометрів у 2021−2024 роках — незалежно від фактично поставлених обсягів газу.