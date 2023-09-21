У Конгресі США пропонують розширити санкції проти Північної Кореї

Двоє американських законодавців внесли на розгляд Конгресу законопроєкт, що закликає до розширення санкцій проти Північної Кореї за її підтримку війну Росії проти України, повідомляє Європейська правда.

Законопроєкт під назвою "Передбачити введення санкцій щодо підтримки КНДР незаконної війни РФ в Україні" в Палаті представників представили конгресмени Джеррі Конноллі (Демократична партія) та Джо Вілсон (Республіканська партія).

У тексті законопроєкту законодавці заявили, що якщо Росія або підтримувані нею суб'єкти придбають у Пхеньяна зброю та пов'язані з нею матеріальні засоби, то такі дії суперечитимуть резолюціям Радбезу ООН, які підтримала РФ і які забороняють режиму КНДР експортувати такі товари.

"Матеріальна підтримка Кім Чен Ином незаконної війни Росії в Україні означатиме небезпечне партнерство між двома зловмисними акторами, які загрожують глобальному миру" , – цитує Конноллі його сайт.