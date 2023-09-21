Перша за пів року атака на енергосистему: в "Укренерго" розповіли про наслідки

Наслідком першої за шість місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах України. Висновки про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури поки робити зарано. Про це заявили в "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях" , - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго, додали в прес-службі.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги, повідомили в "Укренерго".

У пресслужбі зазначають, що "зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури".