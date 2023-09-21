У ЄС вирішують, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину в суперечці з Україною – FT

Єврокомісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину у рамках ініційованого Києвом процесу в Світовій організації торгівлі (СОТ) через фактичне порушення трьома країнами торгових правил ЄС.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Три країни ввели односторонні заборони на імпорт деяких видів української продукції всупереч рішенню Єврокомісії не вводити обмеження після 15 вересня.

Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над тим, щоб "скоординувати" їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до СОТ, пише видання.

У письмовому запиті до Польщі, Угорщини та Словаччини в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Єврокомісія заявила, що відповідно до законодавства ЄС вона "діятиме в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів".

"Наступним негайним кроком буде надання відповіді Україні на ці запити про консультації від імені всіх трьох країн-членів" , – йдеться у повідомленні.

У середу ввечері в Єврокомісії тривали дискусії щодо того, чи варто захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Комісія заявила, що держави-члени "не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі", і що вона "оцінює юридично складну ситуацію".