У "Приват24" запустили моніторинг заставного майна

ПриватБанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у додатку "Приват24" без фізичного огляду майна представником банку, повідомляє Ліга.Фінанси.

Сервіс дозволяє позичальникам пройти моніторинг у будь-якому місці розташування майна та в зручний для себе час.

Щоб пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку "Приват24", заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.