Україна отримала $1,25 млрд від США на зарплати та пенсії – Мінфін

Державний бюджет України у четвер, 21 вересня, після майже двомісячної перерви отримав від США грант у розмірі $1,25 млрд на зарплати й пенсії, розповіли у Міністерстві фінансів. Попередній грант Україна отримала ще у кінці липня, повідомляє Ліга.Фінанси.

Гроші прийшли через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку PEACE in Ukraine.

Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.

Від початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло $21,7 млрд від США.

"Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку" , – сказав міністр Сергій Марченко.

Залучене від США фінансування йде на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медичних працівників, які надають послуги за програмою медгарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.