Виключення РФ із Ради безпеки ООН: у Німеччині проти ідеї Зеленського
Німеччина не підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо Радбезу ООН. Берлін не хоче виключення Росії. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Бербок натякнула, що Німеччина не підтримує виключення Росії з Ради безпеки ООН, а також пропозицію позбавити РФ право вето у Радбезі.
"Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам", - сказала Бербок.
Але міністр розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.
"Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра", - додала глава МЗС Німеччини.
Нагадаємо, до Радбезу ООН входять 5 постійних членів: США, Китай, Велика Британія, Франція та Росія як спадкоємиця СРСР, якою Москва себе оголосила. Ще десять членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.