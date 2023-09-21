Виключення РФ із Ради безпеки ООН: у Німеччині проти ідеї Зеленського

Німеччина не підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо Радбезу ООН. Берлін не хоче виключення Росії.﻿ Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Бербок натякнула, що Німеччина не підтримує виключення Росії з Ради безпеки ООН, а також пропозицію позбавити РФ право вето у Радбезі.

"Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам" , - сказала Бербок.

Але міністр розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.

"Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра" , - додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, до Радбезу ООН входять 5 постійних членів: США, Китай, Велика Британія, Франція та Росія як спадкоємиця СРСР, якою Москва себе оголосила. Ще десять членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.