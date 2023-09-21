ЗСУ мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка – речник

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують витісняти ворога, вже мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику для російської армії. Про це заявив Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"У смузі Східного угруповання військ продовжуються інтенсивні бої. Можу сказати, що динамічно відбувається боротьба, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи і продовжуємо витісняти його" , - зазначив Євлаш.

Він поінформував, що за минулу добу ворог 1100 разів бив по позиціях наших захисників, саме на Бахмутському напрямку було 576 артилерійських ударів, п’ять разів війська РФ застосували тактичну та армійську авіацію, відбулося 10 бойових зіткнень.

"Ми продовжуємо наступальну операцію на південному фланзі Бахмута. Маємо успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки, Курдюмівки" , - зауважив Євлаш.

За його даними за добу знищено, зокрема, ворожу установку “Піон” та БПЛА “Ланцет”.

"Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп’янському напрямку - понад 110 тисяч особового складу. Також ворог утримує там велику кількість броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте на цьому напрямку вже близько тижня ми не фіксуємо жодних бойових зіткнень. Але це не означає, що бойові дії зникли. Противник продовжує обстрілювати позиції Збройних сил. За минулу добу на цьому напрямку він завдав 552 артилерійських удари і 17 разів використовував авіацію" , - розповів Євлаш.

Він наголосив, що велику увагу ворог зосередив у районі Кремінної, там відбулося 190 обстрілів і 10 разів використано авіацію. Також поблизу Сіверська, в районі Білогорівки та Роздолівки він застосовував артилерію понад 150 разів.

За словами Євлаша, ворог не відмовляється від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області.

"Противник інтенсивно намагається повернути втрачені позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, бо вони дуже важливі з тактичної точки зору. До Бахмута з Кліщіївки - 7 км. Оголення цього флангу дає нам нагоду більше завдавати ударів по скупченню особового складу, командних пунктах противника, техніці.

Вихід на Андріївку та Кліщіївку дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут - Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося і ускладнюватиметься надалі" , - сказав Євлаш.

Він підкреслив, що ЗСУ значно меншими силами порівняно з противником продовжують рухатися вперед.