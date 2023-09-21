У Польщі заявили, що у зерновій суперечці винні українські олігархи

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що зернова суперечка з Україною стосується інтересів українських олігархів, які хотіли б продавати зерно на польській території, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в ефірі "Польського радіо".

Глава Міноборони в інтерв'ю зазначив, що Польща хоче мати по сусідству незалежну Україну, а не частину Росії, але, з іншого боку, вона "повинна дбати про інтереси польських фермерів".

"Суперечка з Україною стосується інтересів українських олігархів. Українські олігархи хотіли б продавати зерно на польській території. Ми захищаємо польських фермерів, і я можу вас запевнити, що поки "Право і справедливість" буде при владі, ми будемо послідовними. Попри атаки, ми керуємося інтересами польських фермерів" , – сказав Блащак.

"Йдеться про те, щоб українські олігархи продавали зерно на тих ринках, де вони повинні були продавати, а не на польському ринку, тому що це діє на шкоду Польщі" , – додав очільник Міноборони Польщі.

Він підкреслив, що транзит українського зерна через територію Польщі залишається можливим.