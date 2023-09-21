У посадовця Міноборони, який наживався на продуктах для військових, обшуки – ЗМІ

На Хмельниччині Нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця Міноборони, який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і привласнював бюджетні кошти, повідомляє Українська правда.

За даними джерела, начальник управління продовольчого забезпечення (Олександр Козловський) разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.

Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені.

Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів оборудки та у їхніх спільників.