На початку вторгнення ЗСУ підірвали два мости на кордоні з Кримом

На початку повномасштабної війни Збройним силам України вдалось підірвати біля межі з Кримом два мости і кілька дамб, на інших підривники не спрацювали, повідомляє Українська правда.

В автомобільного моста на Чонгарі, за словами саперів, які його мінували, мали обвалитись два прольоти. Морпіх Іван Сестриватовський намагався підірвати його кілька разів, однак вибухові пристрої не спрацювали.

Військові припускають, що причиню міг бути щільний мінометний та артобстріл росіян, з якого вони почали своє вторгнення на Півдні. Сапери пояснюють, що такі випадки трапляються доволі часто.

Морпіхам вдалось підірвати 3 з 4 дамб вздовж межі з Кримом, одна з яких, щоправда, не зазнала значних руйнувань. Схожа доля чекала на залізничний міст на Чонгарі – міни вибухнули, але руйнувань не було. Був пошкоджений міст, розташований далі вглиб, у районі Чаплинки.

І, зрештою, ціною власного життя матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, за що посмертно отримав звання Героя України.

Цей міст – єдиний на перешийках – мали підірвати в інший спосіб, на ньому не було завчасно підключених електромереж. Причина була в тому, що міст був розташований трохи далі від росіян, більше в глибину, а людей, які могли би цілодобово там чатувати, не вистачало.

Але і на ньому все було готове до підриву. У сусідньому селищі Новоолексіївка весь час напоготові стояли завантажені вибухівкою причепи. Скакун мав вивести їх на міст, підключити дріт, відійти на безпечну відстань і активувати пристрій. Матрос встиг зробити все, крім відходу.

У військових є дві версії, чому так сталося. За однієї з них, Скакун побіг замкнути провід, який перебило вогнем противника. За другою – матрос підірвався разом із вибухівкою також через вогонь росіян, яким вони вже накривали міст.