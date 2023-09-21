Польща обіцяє вивчити план України з експорту агропродукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом щодо експорту української агропродукції в Польщу. Про це заявили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у повідомленні, польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Зазначають, що міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Наголошується, що сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Українське відомство також анонсує наступні переговори найближчими днями, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи виклик українського посла до польського МЗС, закликали конструктивно вирішити ситуацію з імпортом агропродукції.