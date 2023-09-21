Президент Литви закликав Зеленського та Дуду владнати розбіжності

Президент Литви Гітанас Науседа закликав президентів України і Польщі якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону, повідомляє Європейська правда.

"Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії розбіжності між Україною та Польщею необхідно усунути якомога швидше. Місце Польщі в наданні підтримки є винятковим. Необхідно знайти рішення, бо подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним" , – заявив Гітанас Науседа на зустрічі з главами держав України та Польщі.

За словами глави литовської держави, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а про безпеку цілого регіону і навіть континенту.

"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом публічні розбіжності, незалежно від їхніх причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають ворожій пропаганді" , – наголосив президент.

Глава держави розмовляв із президентами України та Польщі про спрощення процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву.