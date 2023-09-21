Ізраїль перестав приймати перекази з РФ для пенсій росіян

Ізраїльські банки не приймають перекази пенсій для росіян, які проживають у країні і які їм надсилає Соціальний фонд Росії, повідомляє Економічна правда.

Ізраїль є країною, де проживає найбільше російських пенсіонерів - 52,5 тисячі осіб.

Але, попри те, що Ізраїль не приєднувався до західних санкцій проти Росії, і незважаючи на чинну угоду між Росією та Ізраїлем про співпрацю в галузі соціального забезпечення від 2017 року, на практиці місцеві банки дотримуються обмежень.

Це начебто відбувається через чинні санкції проти російської банківської системи.

Проблема з переказом пенсій за кордон виникла відразу після початку війни в Україні. Зарубіжні банки-кореспонденти почали блокувати пенсійні виплати з Росії з березня 2022 року.

Водночас, за даними Соціального фонду РФ, у рік початку війни виплати за кордоном отримували понад 281 тисяч російських пенсіонерів у 132 країнах світу.