Ситуація в Карабаху: в Азербайджані відбулися переговори з вірменами

В азербайджанському місті Євлах відбулися переговори делегації вірмен Нагірного Карабаху і представників влади Азербайджану. За даними азербайджанського агентства Trend, делегацію вірмен супроводжували російські військові. Про результати дискусій наразі не повідомляли, повідомляє Радіо Свобода.

На зустрічі обговорювалися "питання, поставлені азербайджанською стороною" щодо реінтеграції вірменської громади Карабаху, а також "питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану".

В Евлахе началась встреча с представителями армянских жителей Карабаха #Azerbaijan https://t.co/OxeZuU9c2D — АМИ Trend (@trend_rus) September 21, 2023

Баку очікує переходу під свій контроль усієї території колишньої автономії, яка з кінця 1980-х не підкорялася владі Азербайджану. Президент Ільгам Алієв заявив, що країна відновила свій суверенітет за підсумками операції в Карабаху.

Переговори були анонсовані 20 вересня після того, як представники фактичної влади Нагірного Карабаху заявили про припинення вогню, умови передбачають розпуск підконтрольних Степанакерту (азербайджанська назва – Ханкенді) військових формувань та передачу ними важкої техніки азербайджанській владі.

У Вірменії тривають протести проти рішення уряду не чинити опору азербайджанській армії під час її операції в Карабаху. З початку 1990-х і до 2018 року, коли до влади в результаті масових протестів прийшов Нікол Пашинян, керівники країни переважно були уродженцями Карабаху або ветеранами війни на цій території.

Територія Нагірного Карабаху за міжнародним правом є частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. Вони проголосили незалежну республіку, цього не визнала жодна з країн світу, в тому числі й Вірменія. Сторони конфлікту звинувачували одна одну в етнічних чистках.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода